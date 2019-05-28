Снова беспартийный: «Википедия» убрала данные о членстве Дюмина в «Единой России»

На сайте крупнейшей онлайн-энциклопедии «Википедия» отредактирована страница с биографическими сведениями о губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.



27 мая мы сообщили, что на странице Дюмина указана его принадлежность к партии «Единая Россия». Однако Дюмин выдвигался на губернаторские выборы и победил на них как беспартийный кандидат. С тех пор о его вступлении в партию официально не сообщалось. Сам же губернатор отмечал, что его партия — это «жители региона».

28 мая на сайте «Википедии» были исправлены данные — указано, что Алексей Дюмин является беспартийным. При этом информация дополнена ссылкой на официальный источник. Фамилию тульского губернатора убрали и со страницы, на которой перечислены фамилии всех членов «ЕР».