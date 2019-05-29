На узловский полигон будут вывозить кирпич от аварийных домов

На полигоне в Узловском районе будут принимать ломаный кирпич, оставшийся после сноса аварийных домов.



Как сообщил на совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов, с руководством полигона достигнута договорённость о том, что кирпичный скол будет использоваться в качестве инертного изолирующего слоя и приниматься бесплатно.

Это сделано по причине того, что в Узловой по ряду адресов в течение нескольких лет не убирается строительный мусор от снесённых домов.

Всего в муниципалитете расселено 243 аварийных дома, снесено из них 220. За 2017—2018 годы убраны 43 снесённых дома. В 2019 году в бюджете муниципального образования предусмотрены 3,9 млн рублей на вывоз мусора, оставшегося от 20 домов, на данный момент работы проведены по пяти.

Всего в регионе требуется снести ещё 625 расселённых аварийных домов в Донском, Богородицком, Кимовском, Киреевском и Узловском районах. В 2018 году муниципалитеты получили свыше 18 млн рублей на компенсацию расходов.