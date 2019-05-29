Почти половине россиян хватает денег лишь на еду и одежду

Почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.



Такие данные приводятся в исследовании Росстата, основанном на данных 48 тысяч домохозяйств.

Порядка 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.

Отмечается также, что для решения своих имущественных проблем российские семьи всё чаще берут кредиты. Доля кредитов и займов в структуре расходов россиян увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.