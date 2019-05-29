Тульских школьников начнут обучать здоровому образу жизни

В российских школах планируют ввести уроки по здоровому образу жизни, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.



Они будут направлены на создание такой системы ценностей человека, которая включает формирование здорового образа жизни и неприятие деструктивного поведения, вредных привычек.

По словам Скворцовой, личной гигиене нужно обучать детей с 3 до 6 лет, при этом ребята постарше могут усваивать знания о том, как можно регулировать состояние здоровья. На уроках по здоровому образу жизни учеников средних и старших классов научат измерять пульс, давление и температуру.