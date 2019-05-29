Каждому туляку присвоят группу здоровья

В России изменились правила обязательного медицинского страхования.



Они предусматривают ряд изменений в работе страховых организаций и процедуре выбора таких учреждений, а также в механизме информирования граждан о диспансеризации.

Отныне россияне смогут выбрать страховую организацию и получить полис ОМС через многофункциональные центры и Единый портал госуслуг. Кроме того, продлевается срок действия временного полиса. Теперь он будет действителен в течение 45 дней с момента выдачи (ранее — 30 дней).

Изменены также правила оповещения застрахованных лиц о профилактических мероприятиях, таких как диспансеризация. Страховые медицинские организации будут раз в месяц оповещать граждан о возможности пройти диспансеризацию или плановый осмотр. Кроме того, тех, кто наблюдается в медучреждении, будут уведомлять о необходимости получить консультацию, пройти осмотр или процедуры.

Документ предусматривает, что в ближайшие два года поликлиники проведут диспансеризацию всех россиян. В итоге каждому гражданину РФ должна быть присвоена определённая группа здоровья. Если пациента не удовлетворит качество медицинского обслуживания и он обратится с жалобой, страховая компания будет обязана провести экспертизу оказываемых услуг.