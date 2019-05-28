«Известия»: Дело Арашуковых может потянуть за собой Тулу

Федеральная газета «Известия» отметила, что расследование газовых махинаций на Северном Кавказе указало на похожие дела в Тульской области.



«Пока Рауфа Арашукова лишали статуса сенатора, дело против кавказского клана собирает всё больше фигурантов. Под прицелом силовые ведомства и энергокомпании не только на Северном Кавказе: такие же схемы махинаций с газом, по-видимому, знакомы и другим регионам. Расследование неожиданно привело в Тульскую область, которая готовится к крупной избирательной кампании. Главным её лицом от партии власти должен стать человек, руководящий газовой отраслью в регионе», — пишет издание.

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесской Республики, был задержан 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, в том числе двух убийствах. В тот же день наручники надели на отца парламентария, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и депутата парламента КЧР Рауля Арашукова, который подозревается в создании преступной группировки и краже газа более чем на 30 млрд рублей.

12 апреля стало известно об отставке главы «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева, занимавшего этот пост с 2003 года. Причина — окончание контракта, говорилось в сообщении на сайте компании. Связаны ли кадровые перестановки с делом Арашуковых (а Арашуков-старший был советником Селезнева) и расследованием хищений в других регионах, никто открыто не говорил.

Помимо сенатора и его отца, задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков — тоже член семьи, а также несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из СКФО. Сколько еще фигурантов окажется в деле Арашуковых, остается лишь гадать — судя по словам главы Минкавказа Сергея Чеботарева о том, что в последнее время в регионе совсем страх потеряли и неприкрыто воровали газ, список далеко не полный.

Кланом Арашуковых дело может не закончиться. Кражи, мошенничество, масса аффилированных фирм и кумовство в газовой отрасли на местах — проблема отнюдь не только Кавказа. Судя по вниманию СМИ, «дело Арашукова» отозвалось эхом в других регионах, за пределами Северо-Кавказского округа. По данным расследования «Московского мониторинга», в ходе расследования был допрошен руководитель СУ СК по Дагестану Сергей Дубровин, которого связывают с кланом. Он рассказал о том, как выстроен подобный «бизнес-процесс», что привело следователей совершенно к другому региону — Тульской области.

Весной 2016 года в Тульской области разразился «газовый скандал». Виной тому стал цыганский поселок Плеханово в городской черте. Местные жители массово делали врезки в магистраль, в итоге сотни зданий остались без газа. Страсти вокруг Плеханово кипели из-за беспорядков и действий полиции. На этом фоне вопрос, как массовые нарушения прошли мимо профильной компании, остался в стороне. Хотя губернатор Тульской области Алексей Дюмин и подчеркивал, что «проблема незаконных подключений к газопроводам возникла не сегодня».

«Газпром межрегионгаз Тула» накопил задолженность в 1,2 млрд рублей, из которых 376 млн — долги компании «ЭнергоГазИнвест-Тула». Ее учредил и пару лет возглавлял депутат Тульской областной думы, а по совместительству директор «Газпром межрегионгаз Тула» Николай Воробьев. И так уже не первый год. В 2015 году, например, долгов было 200 млн рублей, а когда зашла речь о возможном банкротстве «ЭнегоГазИнвест-Тула», контролирующая компания назвала это «неожиданностью».

Это не единственная фирма в отрасли, аффилированная с Воробьевым. В их числе «ТулМоторГаз», «Газлизинг», «Газ-Альянс», «ЭнергоГазИнвест», «Тулаюргазсервис», «Экогаз» — и это не весь список, пишет «Ридус». По данным «Мосмониторинга», все эти компании записаны на супругу и других родственников депутата. В отношениях между этими компаниями свои «странности»: предположительно, они брали друг у друга помещения в аренду по завышенным ценам, пишут «Известия».

В апреле сразу несколько изданий попытались узнать у компетентных лиц, как, например, «губернатор Тульской области относится к тому, что вокруг аффилированных с Воробьевым компаний творятся странные вещи» — взять хотя бы один факт, почему учрежденная им компания задолжала свыше 200 млн рублей «Газпром межрегионгазу». Ответов не последовало.

«И если на соответствующие запросы в администрацию губернатора Тульской области, а также в пресс-службу компании „Газпромежрегионаз Тула“ еще могут пытаться не реагировать, то будет интересно, что ответят на вопросы журналистов в Следственном комитете и прокуратуре, куда также ушли запросы изданий. Особенно если учесть, что каждое такое расследование можно считать автоматическим запросом в правоохранительные органы», — отмечает издание.