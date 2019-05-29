Начальник тульского УФСБ пока останется на своём месте

Начальник УФСБ по Тульской области не перейдёт на работу в Челябинск.



УФСБ по Челябинской области возглавит Сергей Сизов, занимающий аналогичную должность в Пензенской области. Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на информированный источник в силовой структуре, новый руководитель приступит к обязанностям в течение нескольких недель, когда истекут полномочия действующего главы ведомства Юрия Никитина.

Никитин, по данным источника агентства, с 27 мая ушёл в отпуск с последующим увольнением. На пост главы УФСБ по Челябинской области также претендовали руководитель подразделения из Тульской области Алексей Зиновьев и из Саратовской — Игорь Завозяев.