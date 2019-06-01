Арендная усадьба в Туле вошла в десятку самых дорогих

Специалисты аналитического центра ЦИАН составили рейтинг субъектов РФ с самыми дорогими арендными усадьбами.



Исследователи изучали только жильё, расположенное за пределами региональных центров. Кроме того, в рейтинг не включили Московскую область.

Самая дорогая арендная усадьба нашлась в Сочи — вилла площадью 600 кв. м обойдётся в 1,2 млн рублей в месяц. Загородная резиденция в Ленинградская области площадью 497 кв. м сдаётся за 650 тыс. рублей в месяц. В Тверской области находится самая просторная усадьба, представленная в рейтинге. Стоимость одного месяца аренды резиденции площадью 1,7 тыс. кв. составляет 600 тыс. рублей.

В первую десятку также вошли Крым, Дагестан, Пермский край, Ярославская, Челябинская, Тульская и Нижегородская области.