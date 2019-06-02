В Тульской области на подготовку к зиме потратят свыше 2 млрд рублей

Тульское правительство планирует выделить 2,2 млрд рублей на подготовку жилищно-коммунального комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период.



Об этом сообщила министр строительства и ЖКХ региона Элеонору Шевченко.

«При подготовке к отопительному периоду 34 муниципальных образования региона должны получить паспорта готовности Ростехнадзора. На финансирование подготовки к новому отопительному сезону планируется затратить около 2,2 млрд рублей из различных источников», — сообщила Шевченко на оперативном совещании.

Министр отметила, что к отопительному периоду будет подготовлено 625 котельных, 141 тепловой пункт социальных объектов, 19,5 тыс. многоквартирных домов, отремонтировано и заменено 1,1 тыс. котлов. Заменят более 108 км тепловых и порядка 103 км водопроводных ветхих сетей.

При проверке готовности к отопительному сезону Ростехнадзор будет уделять большое внимание надежности электроснабжения котельных. Для продления срока безопасной эксплуатации оборудования будет проведено 236 экспертиз, запланированы автоматизация работы котельных и замена теплосетей.

Шевченко сообщила, что прошедший отопительный сезон в регионе завершился 30 апреля. В целом по области сократилось количество аварийных ситуаций на сетях тепло- и электроснабжения на 14%. Однако отмечен рост аварий (65%) и нарушений (40%) на водоснабжающих объектах.

Пословам губернатора Алексея Дюмина, что прошедший отопительный сезон был стабильным, число аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения снижается.

«Всем ответственным необходимо уже сейчас начать подготовку к очередному сезону. Готовность к пуску тепла на социальные объекты необходимо обеспечить к 1 сентября, а к массовому пуску тепла — к 15 сентября», — подчеркнул Дюмин.