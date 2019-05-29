Тульское отделение КПРФ «потерпело фиаско» в суде, где оспаривались завышенные тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, рассказал тульский активист, блогер Никита Баринов.



По его словам, глава комитета по тарифам Тульской области Дмитрий Васин сумел защитить свою позицию, делая упор на посчитанную методику, которая, вполне вероятно, не соответствует фактам.

«Я понимаю, что тариф слеплен из желудей и шишек, любой экономист или математик мог бы поговорить о нём с сарказмом...ох! Но КПРФ выставили юриста и депутата и они пять раз спросили как вычислен плановый показатель по мойкам контейнеров... Васин порвал их двумя мизинцами... увы! Он говорил так: нам нужны не лозунги, а нормативные акты, которые вы оспариваете, у нас методика есть — есть, по приказу считать можно — можно, тогда какие вопросы — никаких. Но интересный большой документ там есть, который подтверждает слова „Хартии“, они сами предоставили. Если кто-то доберётся до таких же документов, допустим, в Ярославской области, где тариф в два раза меньше, можно будет постатейно сравнить, что в Ярославле стоит в два раза дешевле, чем в Туле», — поделился активист.

Также Баринов посетовал на то, что коммунисты не привлекли в суд экспертов — математиков, экономистов, а только депутата и юриста.

«Но если этот документ станет публичным, эксперты по каким-то статьям уже могут найти нарушения», — подчеркнул Баринов.