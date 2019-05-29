Генпрокурор Чайка взял на личный контроль изъятие тиража газет коммунистов о мусоре из Москвы

Генпрокурор России Юрий Чайка взял на контроль изъятие тиража издания «Тульская правда».



Об этом он сообщил 29 мая на «правительственном часе», отвечая отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев обратил внимание на то, что парламентарии накануне «направили обращение в связи с изъятиями сотрудниками полиции Тульской области печатных СМИ без решения соответствующих лиц».

«Ввиду особой значимости нарушения закона о СМИ журналисты просят вас взять этот вопрос на свой личный контроль. Речь идёт о газете „Тульская правда“», — приводит слова Лебедева REGNUM.

Чайка сообщил, что ситуация уже под надзором.

«По „Тульской правде“ я уже взял под свой контроль ещё вчера», — ответил он.

Напомним, в ночь на 28 мая в Новомосковске была задержана машина, которая везла тираж газеты «Тульская правда» из типографии. Сотрудники полиции изъяли 100 тысяч экземпляров издания. Редактор издания Михаил Фёдоров написал заявление по факту нарушения закона о СМИ.

В КПРФ рассказали, что в газете критиковалась работа «Единой России», реформа в сфере обращения с отходами, кроме того там было приводилось допсоглашение между Московской и Тульской областями о сотрудничестве в сфере захоронения мусора, которое также было опубликовано на нашем сайте.