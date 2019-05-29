В Туле устроили опрос и создали петицию против строительства храма в Платоновском парке

Городской паблик «Подслушано в Туле» организовал опрос жителей с целью выяснить их отношение к строительству храма в Платоновском парке.



Пост набрал около 10 тысяч просмотров и огромное количество комментариев. Большинство высказалось против идеи строить храм на территории парка. На данный момент проголосовало около 1,3 тысячи человек, из них 70% считают, что храм строить в Платоновском парке не нужно.

Кроме того, на сайте Change.org появилась петиция против строительства храма в парке.

«Городу и паркам не хватает площадок для занятий спортом на открытом воздухе (велодорожки, дорожек для бега нет вообще). Парки, скверы, места культурного пребывания людей — не место строительства храмов», — говорится в петиции.

Напомним, идея строительства была высказана 28 мая на заседании правительства Тульской области под председательством губернатора Алексея Дюмина. По словам чиновников, проект уже готов, а начать строить храм планируют уже в 2019 году. Работы собирается вести химический комбинат «Щёкиноазот», которому предоставили парк для благоустройства.

Тем не менее, с жителями ещё ничего не обсуждали — многие узнали о планируемом строительстве только из пресс-релиза и публикаций СМИ по итогам заседания. Власти всё же обещают организовать публичные слушания и учесть мнение туляков. Хотя похожая история в Екатеринбурге показывает, что не всегда к жителям готовы прислушиваться.