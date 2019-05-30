В Донском погибла школьница, пропавшая 29 мая

В Донском найдено тело 9-летней девочки, которая пропала 29 мая.



По предварительной информации, вечером 29 мая она ушла из дома на прогулку и до сих пор не вернулась.

Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка. В поисках участвовали сотрудники полиции и МЧС, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», на месте работают наиболее опытные следователи, водолазы обследовали водоёмы.

По итогам поисковых мероприятий тело ребёнка найдено в водоёме в микрорайоне Шахтёрский.

Как сообщили в СУ СК по Тульской области, проводятся допросы родителей, соседей, свидетелей и очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

Также будут обследованы условия жизни ребёнка, дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства.