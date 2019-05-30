В Алексине после публикации «ТА» установили щит о закрытии полигона

Администрация Алексина установила при въезде на полигон, который должен прекратить работу 1 июня, информационные щиты о закрытии объекта.



Накануне мы писали, что на поворотах к полигону до сих пор отсутствуют щиты с информацией о его закрытии, нет шлагбаума, не ограничен проезд по одной из двух дорог, ведущих на полигон.

Сейчас при въезде на территорию бывшего полигона указана информация о штрафе за складирование здесь мусора на сумму до 300 тысяч рублей.

Напомним, добиться закрытия переполненного полигона, который планировали оставить работать ещё на 1,5 года, удалось благодаря активности алексинских общественников. В связи с этим городские депутаты отложили принятие поправок в Генплан, позволяющих расширить территорию полигона почти в четыре раза.