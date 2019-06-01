Тульские депутаты увеличили расходную часть городского бюджета

Депутаты Тульской городской Думы увеличили доходную и расходную части бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.



Доходная часть увеличится на 410,3 млн рублей и составит 15,7 млрд рублей, налоговые поступления повышаются на 243,4 млн рублей.

Расходная часть увеличится на 509,7 млн.рублей. Общий объём расходов утверждён в сумме 17,2 млрд рублей.

Предполагается увеличение доходных частей бюджета также на 2020 и 2021 годы. По прогнозам, в 2020 году должно поступить на 390,3 млн рублей больше, а в 2021-м – на 539,4 млн рублей.