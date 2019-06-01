Тульская «Октава» не выплатит дивиденды за 2018 год

Тульский завод «Октава» не будет распределять чистую прибыль за 2018 год и выплачивать дивиденды.



Такое решение принял совет директоров ПАО «Октава», который рекомендовал акционерам на годовом собрании 26 июня принять решение не выплачивать дивидендыд, говорится в материалах компании.

По итогам 2017 года «Октава» также не распределяла чистую прибыль и не выплачивало дивиденды.

На собрании планируется утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, избрать совет директоров из семи человек и ревизионную комиссию.