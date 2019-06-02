В России хотят ввести «отцовский капитал»

Общественная палата предложила ввести в России «отцовский капитал» — выплаты мужчинам при рождении третьего ребёнка.



Субсидию, по задумке инициаторов, можно будет получить при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а их родители женаты.

Размер выплаты будет сопоставим с материнским капиталом, который на данный момент составляет 453 тысячи рублей. При этом материнский капитал для женщин будет сохраняться. Потратить деньги можно будет на накопительную пенсию отца, образование детей или улучшение жилищных условий.

Реализацию программы предлагают начать с нескольких пилотных регионов: Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма.