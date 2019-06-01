Тульские «Панцири» охраняют Крымский мост

Массированный ракетный или авиационный налёт на Крымский мост способна отразить эшелонированная система ПВО. В её состав входят ЗРПК тульского производства «Панцирь», прикрывающие с воздуха развернутые в Феодосии комплексы С-400, пишет «МК».



«Вокруг моста постоянно дежурят зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Панцирь» и «Бук-М2», способные «порвать» в клочья любого террориста, причём ещё даже до запуска ракеты», — цитирует еженедельник «Звезда» свой источник в управлении, курирующем безопасность стратегического путепровода.

Ранее президент РФ Владимин Путин рекомендовал оснащать ВКС комплексами-аналогами «Панциря-С». Глава государства отметил, что данные системы ПВО способны эффективно противостоять средствам воздушного нападения противника, в том числе и гиперзвуковым.

Разработчиком и производителем ЗРПК «Панцирь» является тульское КБП имени Шипунова. Комплексы с одинаковой эффективностью способны защищать наземные объекты, а также отражать воздушные, легкобронированные наземные, надводные цели и поражать живую силу противника.