В Новомосковске рабочая группа по контролю за мусорной реформой намерена устроить митинг

27 мая рабочая группа, созданная в Новомосковске для контроля за ходом мусорной реформы, подала в администрацию уведомление о проведении митинга.



Мероприятие намерены провести в целях информирования граждан о проделанной работе группы, так как раньше в горадминистрации ей не предоставили подходящее помещение для организации собрания с жителями.

Ранее мы писали, что чиновники предложили рабочей группе для отчёта перед 400 жителями комнатку в 25 квадратных метров. Также новомосковские общественники рассказывали, как им создают препятствия тем, что не предоставляют статуса рабочей группы, созданной для контроля за ходом мусорной реформы.

Рабочая группа была создана для обсуждения и проверки размера тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов для его последующего снижения и оценки работы регионального оператора ООО «МСК-НТ».

В поданном новомосковцами уведомлении были указаны два возможных места проведения митинга: площадка перед ДК Строителей или площадь перед ДК Железнодорожников.

29 мая рабочая группа получила отказ в связи с тем, что «не указано конкретное место проведения публичного мероприятия», сообщили организаторы, которые намерены подать ещё одно уведомление.