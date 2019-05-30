Хочется плакать: с социальными такси в Тульской области складывается парадоксальная ситуация

Новомосковский юрист Вячеслав Егоров, который имеет инвалидность 1 степени, но несмотря на болезнь ведёт активную деятельность, пытается привлечь внимание общественности к проблеме с социальными такси в Тульской области.



«Просто парадоксальная ситуация складывается с соцтакси в Тульской области. Настолько парадоксальная, что хочется не смеяться, а плакать и кричать об этом во все СМИ, на всех телеканалах и в соцсетях.

Еще в 2012—2016 годах, когда только начинало работать социальное такси в Тульской области, инвалидов возили и на культурные мероприятия, и на концерты, и на различные фестивали. Причем не только на территории области, но и в Москву. Это, думаю, подтвердят многие инвалиды. Что случилось потом – непонятно никому.

На мое обращение по поводу появившихся ограничений поездок на соцтакси в 2017 году Правительство Тульской области ответило, что в текущем (2017) году на социальное такси выделено больше средств из бюджета, чем в 2016 году. ОДНАКО!!! Принято Постановление, согласно которому инвалидов это социальное такси должно возить ТОЛЬКО в медицинские учреждения и ТОЛЬКО на территории Тульской области. То есть, денег стало больше, возможностей пользоваться услугами соцтакси стало в разы меньше... Оригинально!

Ладно, прожевали, проглотили. Но ситуация только ухудшается. Так, например, вчера, 29 мая, мне, инвалиду 1 группы, колясочнику, нужно было поехать из Новомосковска в Тулу в Клинико-Диагностический Центр на обследование. Я попытался еще в понедельник, 27 мая заказать машину соцтакси на 29 мая, но мне сказали перезвонить в ЦСО по месту жительства и уточнить, есть ли возможность меня отвезти. Отказали еще и потому, что водители соцтакси начинают работать в 8:00. А мне уже в кабинете врача нужно было быть как раз в 8:00...

ОСОБО ПОДЧЕРКНУ, что записывал меня на обследование в КДЦ ТОГКБ лично главный врач Новомосковской Городской Клинической Больницы Наумов Игорь Анатольевич. Уже один этот факт должен был подтолкнуть соцтакси к предоставлению машины.

И еще одна причина отказа прозвучала, что все машины забронированы аж на две недели вперед. Но, простите, что делать, если мне назначили обследование в диагностическом центре на 8:00, а переносить прием на удобное для меня время отказались, сказав, что принимают ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ???

Отмечу, что в прежние годы даже из Тулы приезжали машины в Новомосковск намного раньше 8:00, забирали меня и возили туда, куда мне нужно было, даже в суд в Москву.

Вчера же, 29 мая, мне пришлось ехать обычным такси в медицинское учреждение, куда обязано возить именно социальное такси. Я заплатил гораздо больше денег, чем мог заплатить по закону, поехав на соцтакси. При этом мне не нужен был микроавтобус с подъемником. Мне нужна была обычная легковая машина.

Предвижу ответ Правительства Тульской области, что в Новомосковске есть своя машина соцтакси. НО! В Новомосковске ВСЕГО ОДНА машина соцтакси! ОДНА на весь промышленный город. И ее поездки так же расписаны на полторы-две недели вперед!!! И возит она как по обычным заявкам инвалидов, так и на жизненно необходимый гемодиализ. А мне, повторюсь назначили обследование в Клинико-Диагностическом Центре только в понедельник, 27 мая. То есть, не за две недели, а за два дня!!! Повторю, в городе, где огромное количество вредных для здоровья предприятий, заводов, комбинатов, которые работают для всего Тульского региона и даже для всей страны, а соответственно и инвалидов очень много, всего ОДНА машина соцтакси! Не стыдно ли руководству региона???

Во время написания данного поста мы с супругой специально позвонили в соцтакси и спросили, за какое время нужно заказывать машину. Нам ответили, что ЗА ДВА ДНЯ! Так почему же в понедельник, 27 мая не приняли заказ за ДВА ДНЯ, на 29 мая??? Это вопрос и к диспетчерам соцтакси, и к министерству соцзащиты Тульской области... Хотелось бы получить внятный ответ. Разговоры с диспетчерами записываются же. Проверьте, как меняются тон, голос диспетчера после упоминаний конкретных фамилий их руководителей. И как диспетчеры хамят ДО упоминания...

При всех указах Президента РФ Владимира Путина, при всех его словах о том, что к инвалидам нужно относиться с особым вниманием, работать с ними, не ущемлять их права, а наоборот, стараться защищать и соблюдать, улучшать атмосферу вокруг лиц с ограниченными возможностями, мы на практике видим совсем другое. Ситуация только ухудшается.

Очень хотелось бы, чтобы Правительство Тульской области, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов, руководители муниципальных образований начали относиться к инвалидам с бОльшим вниманием и пониманием. И с уважением их прав...», — пишет он на своей странице в фейсбуке.