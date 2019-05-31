Житель Донского пытался подкупить инспектора ГИБДД за фиктивную сдачу экзаменов на права

В Донском завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту дачи взятки сотруднику ГИБДД.



28 февраля 2019 года мужчина предложил старшему госинспектору безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы 90 тысяч рублей за обеспечение успешной сдачи теоретических и практических экзаменов путём фальсификации их результатов, чтобы получить водительские удостоверения для себя и двоих братьев.

Инспектор отказался от получения денежных средств и составил уведомление о склонении его к совершению коррупционного преступления.

14 марта в служебном кабинете отделения МРЭО ГИБДД мужчина положил на стол инспектору конверт с деньгами. Тот отказался принять деньги, а преступные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК по Тульской области.