Тульским дружинникам заплатят по 10 тысяч рублей за вред здоровью при охране порядка

Депутаты Тульской областной Думы поддержали поправки в закон «О регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин на территории Тульской области».



В случае причинения народным дружинникам при выполнении обязанностей в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка средней тяжести вреда здоровью, не повлекшего инвалидность, им будет выплачиваться денежное пособие в размере 10 тысяч рублей.

Сейчас предусмотрены выплаты семьям и иждивенцам дружинников в случае гибели, наступившей вследствие выполнения обязанностей в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка (единовременное денежное пособие в размере 500 тысяч рублей), и дружинникам, ставшим инвалидами вследствие исполнения полномочий (инвалидам I группы — 200 тысяч рублей; инвалидам II группы — 150 тысяч рублей; инвалидам III группы — 100 тысяч рублей).