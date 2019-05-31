Сергей Зверев прошёлся по тульским секонд-хендам

30 мая в Туле засекли известного стилиста Сергея Зверева. В соцсетях появилась фотография Зверева, гуляющего по Тульскому кремлю.



Сообщается, что стилист прошелся по тульским секонд-хендам и купил своей помощнице Светлане пару вечерних платьев.

Зверев приезжал в Тулу не только за этим. 29 мая на конкурсе красоты, грации и талантов «Императорская корона Тулы» в рамках национального конкурса «Императорская корона России» Сергей Зверев вручал главный приз, сообщается на сайте организаторов фестиваля.