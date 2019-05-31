Быть храму в парке или не быть - вот в чём вопрос...

«В Платоновском парке Тулы хотят построить храм святителя Спиридона Тримифунтского» — эта новость, как гром среди ясного неба, потрясла спокойное болото общественной жизни нашего сильного региона.



Прошло три дня с момента данного заявления, но страсти и обсуждения не утихают. Хорошо, что нам пока не сделали «надёжного» интернета, и мы можем увидеть мнение жителей региона по волнующим вопросам в режиме онлайн.

В популярном тульском паблике ВК «Подслушано в Туле» (более 100 тысяч подписчиков) был размещён опрос по поводу строительства храма в Платоновском парке. К сожалению, других социологических опросов, которым можно доверять, нет, поэтому будем отталкиваться от имеющихся.

3,5 тысячи человек не поленились высказаться по данному вопросу. 2,4 тысячи из них, а это около 70%, высказались против строительства на территории парка культового сооружения.

Их аргументы логичны, а мнения должны быть властями услышаны. Вот некоторые из них:

«Я думаю, что храм будет занимать пространство в парке и совершенно необязательно строить храм на территории парка, можно найти другое место, церквей и храмов много, а парков нет!»

«Платоновский парк слишком мал. если впихивать еще и храм, то тогда от природы почти ничего не останется. И это без учета того, что всему должно быть свое место. Тот сквер — место отдыха. Слишком много людей хотят просто гулять там и ни о чем не думать, ни о каких духовных скрепах, покаяниях и православных крестах».





«А это обязательно должно быть на территории парка, интересно?! У нас нет больше мест для этого?! Будет очередной скандал и споры. Для чего вообще эти задумки?! Никогда не поверю что нельзя найти адекватное место для стройки храма».

«Я категорически против!!!! Лучше приведите в порядок заброшенные храмы в черте города, их что мало???».

«Эту территорию можно, собственно, благоустроить и занять чем-нибудь более полезным, интересным и доступным не только для верующих».







За строительство храма тоже были голосующие, их порядка 15%, т. е. около 530 человек.

Их аргументы тоже понятны:

«В парке есть неблагоустроенная часть парка, где может прекрасно стоять красивый храм!)».

«В тех районах, которые строили в советское время, их нет. Как раз на зеленстрое и в мясново и т. д. В мясново недавно появился. А, как мне кажется, ближайший храм в артухе, который тоже недавно появился. Но всё равно надо же смотреть проект, а потом обсуждать».

«А по мне так пусть строят, если Платоновский все равно грязный, даже смотреть противно. На чистку-то леса и пруда у них денег нет».





Удивительной показалась позиция тульских СМИ, в основном либо пару слов вскользь, либо полное игнорирование вопроса.

Но отличилось сетевое издание «Тульские новости» Андрея Мазова, которое с какого-то перепугу прицепило к истории со строительством храма коммунистическую партию.

Вот странная цитата из статьи с «Тульских новостей»: «Примечательно, но все эти ресурсы, в последнее время активно публикуют информацию и посты коммунистической партии». Но ладно, светочам тульской журналистики видней.

Я выскажу своё скромное мнение. Вопрос строительства храма не должен разобщать людей, если 70% высказываются против – это что-то значит.





Власть может сломать туляков об коленку, у нас здесь не Екатеринбург, но репутационные издержки для власти, для РПЦ могут быть значительные.

Поэтому необходимо всестороннее обсуждение целесообразности размещения храма именно на территории Платоновского парка.

Не надо пытаться провести слушания по-тихому, мы видим, что люди не верят в возможность повлиять на решения, касающиеся городской среды, поэтому особенного интереса они не вызывают. Я надеюсь, что решение власти будет разумным и учтёт интересы туляков.

Степан Правдин