Американский «Каргилл» избавляется от одного из заводов в России

Американский холдинг «Каргилл» закрывает завод комбикормов «Провими–Волосово» в Ленинградской области, купленный в рамках российской экспансии в 2011 году.



Производство остановят 1 июля 2019 года, сообщил «Деловой Петербург».

«В результате комплексного анализа ситуации на российском рынке и возможностей бизнеса по кормлению животных в России руководство компании приняло решение о закрытии завода в Волосово, которое вступит в силу 1 июля. Реализация этого решения началась в марте и проводится ответственно, с должным вниманием к вопросам пищевой и производственной безопасности», — говорится в сообщении компании.

Волосовский комбикормовый завод вошёл в состав холдинга в 2011 году в рамках сделки по приобретению европейского производителя кормов для сельхозживотных Provimi стоимостью 1,5 млрд евро. Тогда корпорации отошли ещё три комбикормовых завода — в Ростовской, Самарской и Московской областях. В 2017 году компания выставила на продажу завод под Самарой — тогда актив был куплен агрохолдингом «Био–Тон».

На производстве ООО «Провими–Волосово» задействовано более 80 человек. Сотрудникам предложена работа на предприятиях американского холдинга в других регионах России, в том числе с предоставлением жилья.

В 2016 году завод производил 88 тыс. т комбикормов и 17 тыс. т белково–витаминных добавок. С 2015 года зафиксировано снижение объёмов производства. Несмотря на это, в 2016 году компания инвестировала в завод 117 млн рублей — было приобретено современное оборудование и обновлены производственные помещения.

Волосовский комбикормовый завод находится на участке 13,2 га. Согласно информации Росреестра, кадастровая стоимость земли составляет 42 млн рублей.

По данным СПАРК, ООО «Провими», которое объединяет комбикормовые заводы ООО «Провими–Азов», ОАО «Геркулес» и ООО «Провими–Волосово», по итогам 2017 года показало чистую прибыль 147 млн рублей при обороте 10 млрд рублей.

«Провими–Волосово» входит в число крупнейших предприятий Волосовского района. Среди них также ОАО «Волосовский хлебокомбинат», завод по производству строительных смесей итальянской компании MAPEI, производитель газобетона ООО «Н+Н» (филиал датской корпорации Н+Н International A/S), племенные заводы «Рабытицы» и «Гомонтово». О планах создания в районе крупной кролиководческой фермы с собственным комбикормовым заводом общей стоимостью 2,25 млрд рублей ранее заявляло ООО «АПК Веста», проект находится на стадии выделения земельного участка.

В активе российского подразделения «Каргилл», помимо комбикормовых заводов, предприятия по переработке подсолнечника в Волгоградской области, элеватор в Воронежской области, зерновой терминал в Краснодарском крае, а также предприятие по переработке мяса птицы в Тульской области.