Мусор из Чехова везут в Дубну: туляк по маячку проследил путь подмосковных отходов

Тульский активист, видеоблогер Никита Баринов получил доказательства перемещения мусора из Московской области на полигон в тульском посёлке Дубна.



Он съездил в подмосковный Чехов и выбросил пакет с мусором, снабженный телефоном с маячком, в контейнер регионального оператора «МСК-НТ», чтобы посмотреть по трекингу, где окажутся отходы. Спустя сутки мусор «подал сигнал» из тульской Дубны.

«Если администрация, руководители врут на каждом шагу жителям о мусорной реформе, если к нам спокойно возят и захоранивают московский мусор, в этой стране что-то совсем не так. Давайте закроем школы, откроем церкви и будем просто ходить и молиться. Потому что от того, что сейчас происходит, наверное нас уже никто не спасёт, только Бог», — говорит он.

Ранее мы публиковали дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Московской и Тульской областями, которым вводится пункт, где сказано, что стороны «взаимодействуют в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов».

Вероятно, именно этот документ легализовал ввоз мусора из Подмосковья на полигоны в Узловском, Дубенском и ряде других районов Тульской области. Работа всех этих полигонов вызывает большие вопросы у местных жителей — мусорные объекты расположены недалеко от населённых пунктов, к ним есть претензии по части соблюдения технологий и экологичности.