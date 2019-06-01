Общественное движение «Чистая Тула» намерено собрать подписи за перенос строительства храма с территории Платоновского парка

Активисты общественного движения «Чистая Тула» анонсировали в своём паблике в соцсети сбор подписей за перенос строительства храма с территории Платоновского парка.



Туляки узнали о том, что в Платоновском парке хотят построить храм святителя Спиридона Тримифунтского, после того, как проект представили 28 мая на заседании областного правительства под председательством губернатора Алексея Дюмина. По словам чиновников, начать строить храм планируют уже в 2019 году. Тем не менее, публичных слушаний ещё не было, а идею жители ещё не одобрили. Но уже известно, что работы собирается вести химический комбинат «Щёкиноазот», которому ранее предоставили парк для благоустройства.

Вскоре после этого на сайте Change.org появилась петиция против строительства храма в парке, а в городском паблике «Подслушано в Туле» организовали опрос, около 70% респондентов которого не согласились со строительством. Публикация набрала 25 тысяч просмотров и уйму комментариев.

Активисты «Чистой Тулы» поддерживают большинство проголосовавших, которые считают, что храму не место на территории парка. Также туляков беспокоит, что, прежде чем приступать к планированию строительства, чиновники не спросили мнения горожан.

«В нашем городе крайне мало зелёных насаждений, где простой гражданин может просто погулять и отдохнуть от городской суеты, любуясь природой. В прошлом году мы уже были вынуждены отстаивать сохранность Белоусовского парка и Площади Искусств, которые могли сильно пострадать при строительстве, как выяснилось, никем не одобренного, 36-этажного торгового центра. Похоже, что и в этот раз нам придется бороться за сохранность Платоновского парка.

Мы, активисты общественного движения „Чистая Тула“, совместно с редакторами паблика хотим выразить своё однозначное негодование по поводу застроек „зелёных“ объектов. Скорее всего, в ближайшее время мы будем собирать подписи о переносе строительства с территории парка. На данной момент в Тульской области огромное количество религиозных сооружений, требующих полной или частичной реконструкции. Зачем необходимо строить новый храм именно в этом месте?

Данным постом мы не хотели задеть или обидеть верующих жителей города, а выражаем своё недоумение и несогласие на строительство любых объектов на территории парковых зон.

Только от наших действий зависит то, какой будет наша жизнь завтра», — говорится в заявлении.

Также приводится комментарий одного из жителей города, с которым согласны активисты движения.

«Я считаю, что застройка парков, хоть храмами, хоть спортзалами недопустима! Такие вопросы нужно обсуждать с Туляками, и только если горожане будут согласны, только тогда приступать к строительству. Да и действительно, почему бы не построить храм например в парке „Патриот“? Или, почему бы не отреставрировать, ну допустим Церковь Иоанна Златоуста, которая в ужасном состоянии, и просто портит облик города? Ну и в первую очередь, мы живем в светском государстве, в котором крайне не хватает больниц, школ, детских садов, и других учреждений, которые могут приносить реальную пользу людям», — пишет туляк.

Кроме того, активисты призвали горожан оставлять комментарии в паблике администрации, чтобы донести до чиновников своё мнение.