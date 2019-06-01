О «цифровых избирательных участках» и фейковых новостях в тульских СМИ

Тульский правозащитник, координатор тульского регионального отделения общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» Алексей Власов направил обращение в Центризбирком, в котором просит пояснить, на каком основании на выборах депутатов областной и городской Думы хотят создать «цифровые участки» для голосования.



В тульских СМИ появились сообщения о том, что якобы в Тульской области будут образованы «цифровые участки»:

На грядущих осенних выборах в Тульскую областную и городскую Думы, будет применена новая система для голосования - цифровые избирательные участки.

На предстоящем голосовании в Тульской области новая система также будет применена, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Тульской области.

Вызывает крайнее удивление такое стремление попасть в цифровое рабство раньше времени и отсутствие желания проверять факты.

Ещё портал Myslo.ru 21 марта 2019 года в 22:40 опубликовал материал о визите в область члена ЦИК РФ Евгения Шевченко.

Там прямо указывалось:

«Центральная избирательная комиссия включена в проект „Цифровая экономика“, что позволит в 2020 году на территории Российской Федерации организовать 5000 таких участков. Мы ждём предложений от избирательной комиссии Тульской области по организации в следующем году на территории региона таких участков», — сказал Шевченко.

То есть организация анонсировала создание цифровых участков в регионах в 2020 году.

Более того, принятый закон об эксперименте с «цифровыми участками» можно найти на сайте Государственной Думы и в правовой системе «Гарант».

Из названия Федерального Закона от 29 мая 2019 года N102-ФЗ «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» следует, что:

1. Цифровые участки будут организованы исключительно в городе федерального значения Москва.

2. Голосование на них будет исключительно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года.

Об этом же говорит и статья 1 данного Федерального Закона.

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Федерального закона:

1. Настоящим Федеральным законом предусматривается проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом.

2. Настоящий Федеральный закон применяется при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 8 сентября 2019 года.

Откуда Тульские СМИ и «пресс-служба избирательной комиссии Тульской области» взяли, что в Тульской области на выборах в Тульскую областную Думу, а тем более в Тульскую городскую Думу (выборы в Тульскую городскую Думу – исключительная компетенция муниципального образования город Тула) будут организованы «цифровые избирательные участки»?

Исходя из положений закона, выборы, где будет применятся «новая система голосования — цифровые избирательные участки», могут быть исключительно выборами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Депутаты Тульской областной Думы седьмого созыва не являются высшими должностными лицами Тульской области, хотя им может быть и очень хочется. Тем более это касается муниципальных депутатов Тульской городской Думы шестого созыва.

В Федеральном Законе №102-ФЗ от 29 мая 2019 года отсутствует механизм включения тех или иных выборов в список выборов, на которых избиратели смогут реализовать своё активное избирательное право, на участие в выборах, проголосовав на «цифровых избирательных участках». Но все вопросы, которые не раскрыты в Федеральном Законе, находятся исключительно в компетенции Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Возможно, инициатива в данном вопросе и может исходить от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

По вопросу организации «цифровых избирательных участков» «на грядущих осенних выборах в Тульскую областную и городскую Думы» направлено обращение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Надеюсь, ЦИК РФ оперативно даст пояснения в сложившейся ситуации.

Алексей Власов

«К сожалению, в Федеральном Законе №102-ФЗ не определен порядок определения списка выборов, в которых избиратель сможет принять участие, проголосовав на „цифровом избирательном участке“. Кто является инициатором включения тех или иных выборов в список выборов, на которых избиратели смогут реализовать свое активное избирательное право, на участие в выборах, проголосовав на „цифровых избирательных участках“, исключительно Центральная Избирательная комиссия Российской Федерации или право на такую инициативу есть у избирательных комиссий субъектов Российской Федерации?

30.05.2019 года проект постановления внесен комитетом по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Тульской областной Думы. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 38 Устава (Основного Закона) Тульской области, статьей 2 Закона Тульской области от 1 апреля 2013 года №1893-ЗТО „О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы“ выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва назначены на 8 сентября 2019 года. Постановление вступает в силу со дня его принятия и будет направлено в избирательную комиссию Тульской области.

По всей видимости, выборы в Тульскую Областную Думу 7-го созыва состоятся в Единый день Голосования 8 сентября 2019 года. На тот же день планируется назначить и выборов в Тульскую городскую Думу 6-го созыва.

Прошу:

Разъяснить порядок включения выборов, проходящих в субъектах Российской Федерации в список выборов, на которых избиратели данного субъекта смогут реализовать свое активное избирательное право, на участие в выборах, проголосовав на „цифровых избирательных участках“.

Будут ли организованы „цифровые избирательные участки“ на Территории Тульской Области?

Будут ли включены выборы в Тульскую областную Думу и Тульскую городскую Думу, которые пройдут (по сообщениям СМИ 8 сентября), в список выборов, на которых избиратели смогут реализовать свое активное избирательное право, на участие в выборах, проголосовав на „цифровых избирательных участках“», — говорится в обращении.