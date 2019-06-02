В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня, отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.



Теперь граждане страны смогут во время путешествия по России общаться без дополнительных трат на мобильную связь. По всей территории страны операторы обязаны предоставлять пользователю услуги мобильной связи на одинаковых условиях.

В конце декабря 2018 года закон, обязывающий операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным

Согласно документу, на территории страны операторы должны устанавливать одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, работают они в том регионе, где находится абонент, или нет.