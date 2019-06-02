Как власти лишают тулячек мизерных детских пособий (видео)

Тульский активист Никита Баринов встал на защиту матерей, который лишают детских пособий из-за того, что они прописаны не по месту жительства детей.



«Я уже давно стал де факто правозащитником, хожу в суды, помогаю людям бороться с водоканалом, с мусорщиками. И неожиданно ко мне обратилась мамочка двух детей, которую лишили пособия. Служба социальной защиты решила, что она не проживает с детьми, а проживание они определили по прописке. Но институт прописки в России отменён ещё в 1992 году, прописка у нас носит уведомительный характер, а место проживания по Гражданскому кодексу можно определить ещё кучей способов», — рассказывает он.

Баринов направил обращения детскому омбудсмену, министру соцзащиты, в прокуратуру, а также губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В итоге он составил заявление в суд, указав, что прописку можно определить по месту временной регистрации детей, в суде это дело выиграли. Суд попросил вернуть матери пособие.

«Но когда я ходил в службу социальной защиты, мне говорили, что всех лишают этих пособий. Размер пособия даже обсуждать не буду, он настолько мизерный, настолько оскорбительный. Даже не знаю, есть ли в Евросоюзе настолько маленькая бумажная деньга, чтобы она равнялась размеру этого пособия. Но даже такого сиротского пособия в несколько евро в месяц чиновники ухитряются лишать, и всё это происходит под песни с экрана президента, губернатора о защите матерей», — говорит туляк.

В Тульской области размер ежемесячного пособия на ребёнка, который не достиг 16 лет (или 18 лет, если он ещё не окончил школу), составляет 350,61 руб., если ребёнка воспитывает мать-одиночка — 701,21 руб.