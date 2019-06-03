Как отчитаться о своей работе, получить очки перед выборами и выглядеть пушистыми зайками, при этом сделав работу не до конца

Как отчитаться о своей работе, получить очки перед выборами и выглядеть пушистыми зайками, при этом сделать свою работу не до конца.

Сегодня хочется поговорить о том, как отчитаться о своей работе, получить очки перед выборами и выглядеть пушистыми зайками, при этом сделать свою работу не до конца.



10 апреля 2019 года от Рождества Христова пригласили нас на показательную порку подрядчика, ремонтировавшего дорожное покрытие на улице Кобзева. На фотоотчете администрации наглядно видна яма, за которую собрались пороть подрядчика.

Конечно же, дорогой читатель, ты задашься вопросом: «А редиска-подрядчик не хотел ремонтировать полотно?» И мы ответим — он был абсолютно согласен с тем, что яма гарантийная и ее нужно ремонтировать. Для чего же тогда собрали в этом месте столько замечательных людей: представителей администрации, депутатов, прессу и общественников? Видимо это показательная отчетность о проделанной работе. И даже это неплохо, должны же мы знать, что все эти люди работают и не зря получают свою зарплату.

Но, как говорят в народе: «Всё было бы смешно, если бы не было так грустно». Мы не писали об этом мероприятии, так как его осветили все, кому это положено. Отгремели фанфары, всех заслуженно наградили, может быть даже выдали 20 баранов, холодильник роза лев финский хороший, почетную грамоту и путевку в Сибирь. Прошло после этого мероприятия чуть больше полутора месяцев, а после гарантийного ремонта недели три и вот так выглядит именно этот кусок гарантийной дороги. Что будет с ней дальше, всем понятно.







Мы понимаем, что выборы «на носу» и нужно показывать хоть какую-то деятельность, но даже в этом случае стОит делать свою работу качественно и до конца, а не на телекамеру и фотоаппарат, и разрушающуюся дорогу ремонтировать сразу, а не по частям. Тем более методы ремонта трещин существуют и в нашем городе применяются повсеместно.

PS. А вот как выглядит эта Потемкинская деревня без видеокамер, софитов и предвыборной шумихи. На фото и ливневки, и доступная среда, и тротуары, и прекрасные газоны.

Хочется сказать огромное спасибо депутатам и нашей администрации, которые делают все, чтобы наш город был прекрасным и благоустроенным.

«Свободная Тула»