Вжух - и леса нет: в Алексине готовы вырубить более 300 сосен ради многоэтажной застройки

В Алексине в микрорайоне Бор изменили зону рекреационного назначения на жилую ради строительства многоэтажных зданий на месте, где красуется сосновый лес. Как это произошло и что теперь делать, чтобы спасти деревья — рассказывает общественный активист Алексей Носов.



«Изменить в карте градостроительного зонирования зону рекреационного назначения на жилую зону в микрорайоне Бор по ул. 50 лет Советской Армии».

Эта серая, безликая чиновничья фраза не что иное, как приговор более чем 300 красивейшим соснам в микрорайоне Бор. Вжух – и леса нет!

Речь идёт о земельном участке площадью 1,5 га между снесенным туберкулёзным диспансером и домом №15 по улице 50 лет Советской Армии. На данном земельном участке находится взрослый сосновый лес, и весь этот участок будет отдан под многоэтажную застройку.

300 соснам просто не повезло, они растут на земле, которая входит в черту города, поэтому им распоряжается администрация и если мы не защитим их, то основную их часть просто спилят.

Что произошло год назад?

Год назад решением Собрания депутатов МО г. Алексин №2 (47).2 от 27 марта 2018 года были внесены изменения в Правила застройки и землепользования Алексина. А именно — в карте градостроительного зонирования зона рекреационного назначения «Р» по адресу г. Алексин ул. 50 лет Советской Армии была изменена на жилую зону «Ж-4».

Согласно действующим градостроительным регламентам в зоне Ж-4 предусмотрена многоэтажная застройка, количество этажей до 15, максимальный процент застройки земельного участка — 60% от площади участка. Проще говоря, 1,5 га городского леса перевели из зоны рекреации и отдыха в зону многоэтажной застройки.

Почему я только сейчас заговорил об этом?

К сожалению, я узнал это месяц назад и то совершенно случайно. Если бы увидел раньше, то данную проблему давно бы обозначил и занялся её решением.

По процедуре принятия изменений в Правила застройки и землепользования были проведены публичные слушания. Почему никто не высказался против принятых изменений? Публичные слушания процедура важная и обязательно надо на них ходить, но даже мне, который ежедневно находится в информационном поле, трудно отследить даты проведения слушаний, не говоря уж о рядовых алексинцах.

Если бы администрация действительно хотела услышать мнение жителей, то чиновники могли бы расклеить объявления о предстоящих слушаниях на подъездах, информировать дополнительно алексинцев через социальные сети, подключить к информированию старших по домам. А так публикация в газете «Алексинские вести» прошла незаметно, тираж газеты менее 3 тысяч экземпляров — учитывая, что в городе более 60 тысяч жителей, охват у неё крайне малый. Горожане толком и не вникали, что за слушания, насколько важен вопрос. И я допускаю, что такая цель и стояла – провести слушания тихо, без лишнего ажиотажа.

Состав участников отображён в протоколе: «Для участия в слушаниях подали заявки 14 человек. В зале присутствуют депутаты Собрания депутатов, руководители структурных подразделений администрации, руководители бюджетных организаций. Всего 14 человек». Ни слова про рядовых жителей города. Итог таких слушаний очевиден – единогласно «за».









Совершенно ясно, что население не было должным образом информировано, и горожане не были в курсе важности вопроса. Поэтому считаю, что проведённые слушания реально не отображают мнение алексинцев.

Почему депутатский корпус утвердил изменение функциональной зоны? Почему депутаты не защитили 1,5 га леса? Почему приняли решение, которое не соответствует целевому назначению защитных городских лесов, решение, которое приведёт к массовой вырубке большого количества здоровых реликтовых сосен, нанесёт вред экологическому благополучию населения?

Вот это самый важный вопрос. А в свете предстоящих сентябрьских выборов его важность возрастает многократно. Я считаю, что основная причина в том, что многие представители депутатского корпуса не мотивированы реально защищать интересы жителей. Важно понимать, что в действующей думе большинство у членов партии «Единая Россия». Нынешняя дума превратилась в придаток администрации. Администрация штампует необходимые ей решения, депутаты принимают эти решения. Для основной части депутатов бремя законодателя в тягость, они особо и не вникают в большинство вопросов. Многие депутаты просто не ходят на заседания и порой собрать кворум – огромная проблема. В городе городская власть сосредоточена в руках одной партии. Политическая монополия, отсутствие политической конкуренции породили бесконтрольность, а бесконтрольность породила вседозволенность. И всё это происходит несмотря на указания президента Владимира Путина, которые он дал на съезде Народного фронта.

Вот цитата из его выступления: «Дело в том, что эти городские леса или поселковые леса до сих пор не входят в государственный кадастр. И именно это даёт возможность распоряжаться ими как угодно и кому угодно. Как правило, эти леса, они очень близки к объектам инфраструктуры, и там легче всего и дешевле всего осуществлять коттеджное строительство, да и просто многоэтажное строительство, не надо вкладывать деньги в инфраструктуру более отдалённых районов. Первое, что нужно сделать, – нужно обязательно добиться внесения этих лесов в государственный кадастр. И хорошо, что Вы обратили на это внимание, мы это обязательно сейчас зафиксируем, это будет оформлено в соответствующих документах и моих поручениях Правительству. Первое. Второе. Я с Вами согласен и Ваше предложение тоже поддержу, нужно эти городские леса внести в категорию городских парков, и тогда это позволит их более эффективно и прямо, что называется, немедленно защитить».

То есть президент прямо говорит о необходимости защиты городских лесов (к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населённых пунктов), а чиновники администрации в связке со сговорчивыми народными избранниками наоборот отдают леса под застройку.

Что делать в этой ситуации всем неравнодушным и активным горожанам?

На данном этапе самое важное – информировать как можно больше людей о ситуации с переводом земли с городским лесом под многоэтажную застройку. Поэтому максимально распространяйте информацию.

Что будут делать активисты?

Уже отправлены обращения в областную, местную и природоохранную прокуратуру по фактам нарушений администрацией МО г. Алексин, а также Собранием депутатов МО г. Алексин федерального законодательства. Также отправлено обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой дать поручение разобраться в ситуации.

Мы считаем нецелесообразным и незаконным изменение функциональной зоны земельного участка по ул. 50 лет Советской Армии с рекреационной на жилую.

Очевидно, что лес на данном участке относится к защитным лесам и не подлежит вырубке. Возраст деревьев составляет 60-80 лет. Деревья здоровые и могут расти ещё 100-150 лет.

Необходимо требовать признать незаконным и подлежащим отмене решение Собрания депутатов МО г. Алексин №2 (47).2 от 27 марта 2018 года. Также необходимо придать данному лесу статуса парка.

Алексей Носов