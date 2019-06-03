Маски-шоу по-ясногорски: в поисках «анастасийцев»

К московскому предпринимателю, владельцу фермы «Лесные сады» в МО Теляковское Ясногорского района Георгию Афанасьеву приехал наряд.



Поводом послужило сообщение о том, что на ферме работают нелегальные мигранты.

«В пятницу 31 мая приехали три машины с группой каких-то людей в бронежилетах и масках, закрывающих лицо. Кто это был — Росгвардия, какое-то спецподразделение, ЧОП? Они просто подъехали к воротам, перепрыгнули их и начали бегать по территории. Вообще, толпа в камуфляже и с закрытыми лицами — это довольно страшно», — написал сам фермер в фейсбуке.

По итогам выезда наряда во главе с начальником отделения уголовного розыска ОМВД (как впоследствии оказалось), по словам Афанасьева, задержали только гражданина Киргизии, который тем же утром прилетел в Россию.

«После отъезда кортежа я 2 часа без перерыва дозванивался по горячей линии МВД для подачи жалобы. В ответ „Все операторы заняты“. В итоге написал жалобу в МВД через электронные каналы связи. На этом заканчивается первая серия и начинается вторая. Уже вечером (около 19.20) во время прогулки по своей земле с гостями (обсудить сотрудничество с Фестивалем трав и Школой Травников мы увидели, как к границе участка подъезжает легковушка без опознавательных знаков, из неё выходят трое мужчин и войдя на территорию моего земельного участка направились к зданиям. Дальше все пошло очень странно. Мне снова не стали представляться и показывать документы, по ощущениям, основная цель у приехавших была развязать конфликт. Это не получилось, поэтому мне выкрутили руки (было реально больно и остались синяки на руке), отобрали телефон, заставили сесть в машину. Меня отвезли в отделение в Ясногорске, провели мимо дежурного ... Как назвать то, что было дальше, я не знаю — это был не допрос и не опрос, потому что и то и другое проводится по определенным правилам и под протокол. Протокола не было, правил тоже. Мне не давали сделать звонок по телефону ни жене, ни адвокату, отказывались зарегистрировать, отказывались представиться и назвать свои должности», — рассказывает Афанасьев.

Интересовали сотрудников полиции не только нелегальные мигранты, но и ряд других вопросов.

«Беседа была очень длинной (пять с половиной часов), но однообразной. Единственное, что действительно интересовало собеседников — это какая у меня есть недвижимость, какими компаниями я владею, есть ли в этих компаниях другие совладельцы. Думаю, природа этих вопросов понятна. Ещё очень много, по кругу, спрашивали, не анастасиевец ли я, знаком ли с анастасиевцами, и нет ли у меня запрещённой литературы. Пять с половиной часов (что точно больше трёх часов, которые можно держать человека без оформления), после утренних событий и выкручивания рук, в помещении полном табачного дыма, где три человека непрерывно курят — это очень тяжело. Мне дали бумажку с „объяснениями“, которую я, к сожалению, подписал. На бумаге я поставил время 23 часа, хотя как потом выяснилось было уже далеко за полночь, ощущение времени поплыло. Сейчас я понимаю, что не стоило ничего подписывать, но это была ситуация давления. В 0.40 меня вывели из здания Полиции в Ясногорска, мое пребывание не было оформлено никаким протоколом, как бы и не было ничего», — рассказал он.