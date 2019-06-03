Как жить с ребёнком на 6 тысяч рублей - рассказ мамы из Новомосковска, которой вполовину урезали детское пособие

Тулячки, получающие «белую» зарплату в «чернобыльской зоне», могут не рассчитывать на достойное детское пособие.



Наталья Резник из Новомосковска поделилась своей историей — её ребёнок родился в тот момент, когда на территории Тульской области вступил в силу новый закон, в два раза сокращающий размер детского пособия на детей до трёх лет.

«Расскажу историю, как в нашем социальном государстве лишают всех социальных привилегий — мам, детей, подростков. Я столкнулась с тем, что у моего ребёнка отняли 40% пособия, на которое я заработала своим горбом. Наши управленцы решили, что мы очень жирно живём и решили привести всех в соответствие. Не посчитав, какое количество детей рождается в нашей области с патологией, какая заболеваемость, какое превышение смертности над рождаемостью, сколько человек с онкологией. Взяли и отрубили 40% пособия, сократив и срок выплаты до 1,5 лет, а потом — 6 тысяч рублей. Если мама не работает или работает у ИП, если в силу обстоятельств нет папы, семья должна выживать. Как вы думаете, уважаемые правители мира сего, возможно жить на эти деньги с ребёнком? Хочешь — не хочешь, приходится выходить на работу. А яслей нет. Куда нам наших деток девать в таком случае, что с ними делать? Хочется понять, как жить в этой социальной стране, про которую рассказывает наш президент. Всё-таки наверное мы живём в разных странах, а не в одной», — рассказывает она.

«Фактически министр труда и соцзащиты Тульской области убивает белые зарплаты. Матери очень сильно бились перед рождением ребёнка за высокие белые зарплаты, чтобы уйти в декрет и получать нормальные деньги за воспитание детей. Потом всё перекроили, если в чернобыльской зоне получали 80% от зарплаты до 3 лет, сделали 40% от зарплаты и до 1,5 лет. Насколько я понимаю, в 8 раз сократили», — комментирует ситуацию тульский активист Никита Баринов.

Наталья Резник направила жалобу президенту РФ Владимиру Путину, уполномоченному по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой, а также в Федеральную службу по труду и занятости и в Общероссийский народный фронт.









