Областное УМВД проверит законность действий сотрудников ясногорской полиции

УМВД по Тульской области проверит действия сотрудников полиции Ясногорского района по итогам рейда на одну из ферм.



Напомним, владелец фермы «Лесные сады» в МО Теляковское, москвич Георгий Афанасьев пожаловался, что 31 мая в его дом ворвались люди в бронежилетах для обнаружения нелегальных мигрантов.

По его словам ордера или иных документов для проведения обыска ему никто не предъявил. После того как оперативники безрезультатно провели обыск, отряд из 15 человек уехал. Вечером в тот же день к участку Афанасьева подъехал автомобиль без опознавательных знаков и три человека задержали его.

«Мне снова не стали представляться и показывать документы, по ощущениям, основная цель у приехавших была развязать конфликт. Это не получилось, поэтому мне выкрутили руки, отобрали телефон, заставили сесть в машину. По дороге эти люди мне говорили, что закроют по статье за нападение на полицейского», — рассказал он.

Афанасьев уточнил, что его держали на допросе 5,5 часов, а спрашивали в том числе о владении недвижимостью, связях с «анастасийцами» и хранении запрещённой литературы.

«Мне дали бумажку с „объяснениями“, которую я, к сожалению, подписал. В 0:40 меня вывели из здания полиции в Ясногорске, мое пребывание не было оформлено никаким протоколом, как бы и не было ничего», — написал он в фейсбуке.

В областном УМВД сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

«31 мая на территории Ясногорского района Тульской области сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В числе прочих проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушение миграционного законодательства там не выявлено. Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» замначальника пресс-службы УМВД Сергей Сергейчев.