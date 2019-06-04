В Новомосковске построят третью ледовую арену

В Новомосковске заложили камень новой ледовой арены — уже третьей по счёту в городе.



Церемония закладки камня состоялась в рамках VII международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup-2019.

Строить спортивный объект будет компания «Полипласт».

«В нашем регионе многое делается для развития хоккея. Новые спортивные объекты и международные соревнования лучше всего способствуют популяризации хоккея. Уверен, что, глядя на матчи кубка ЕвроХима, на легенд российского хоккея, многие юные зрители сами захотят встать на коньки и взять в руки клюшку», — отметил губернатор Алексей Дюмин.