4 августа вступит в силу з­акон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.



Развитие жилищных страховых программ станет о­дним из ключевых показателей, по которым оценивается эффективность р­аботы губернаторов.

Перечень страховых рисков каждый регион будет определять самостоятельно. В первую очередь это стихийные бедствия, которые часто встречаются в регионе, — природные пожары, наводнения, землетрясения, ураганы. Если регион посчитает нужным, в полис будут включены техногенные к­атастрофы, теракты, пожар в отдельной квартире, затопление подъезда из-за аварии канализации или взрыв бытового газа.

В каждом регионе будут свои тарифы. В среднем по России страхование может стоить до 3 рублей за кв. метр ж­илья в месяц.

Отмечается, что самостоятельно приходить в страховую компанию не понадобится. Достаточно будет поставить галочку в извещении о расходах по ЖКУ и оплатить полную сумму, указанную в этой квитанции. Страховой договор будет считаться автоматически заключённым с месяца, следующего за датой оплаты. Такие обновлённые платёжки жители тех городов, которые первыми запустят программы страхования от ЧС, получат в 2020 году.