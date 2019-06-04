В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов, потому что они «мешают развитию экономики»

Около 10 тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА «Новости» глава Росстандарта Алексей Абрамов.



«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются советские ГОСТы — государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сказал Абрамов.

По его словам, обновление фонда стандартов затронет порядка 10 тысяч ГОСТов.

«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал глава ведомства.

Согласно расчётам Росстандарта, использование обновлённых стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнёт российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.