Росстат рассказал, в каких сферах больше всего безработных

Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.



В указанных сферах безработными числились свыше 581 тысячи человек.

Кроме того, среди лидирующих по этому показателю отраслей оказались обрабатывающие производства (434 тыс. человек), строительство (282 тыс.), сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (275 тыс.), а также транспортировка и хранение (216 тыс.).

Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.

Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.