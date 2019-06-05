Майские указы Путина по зарплатам медикам не выполнили более половины регионов

Майские указы президента РФ Владимира Путина от 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России, говорится в докладе Счётной палаты.



В ведомстве также заявили, что Минздрав не обеспечил достижение целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности от новообразований и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Эти цели были заложены в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Отдельные регионы не достигли целей по охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, говорится в докладе.

Кроме Минздрава, проверки охватили ФМБА, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Согласно докладу, для всех объектов проверки характерны нарушения в сфере закупок, среди них — нарушение требований к документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте. У Росздравнадзора и Роспотребнадзора аудиторы нашли нарушения при использовании субсидий на выполнение госзадания.

У главных распорядителей по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), кроме Росздравнадзора, проверка выявила низкий уровень исполнения расходов: в Минздраве — 68,9%, Роспотребнадзоре — 39,9%, Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) — 32,4%.