Тульская область оказалась в числе лидеров по количеству острых отравлений спиртосодержащей продукцией в 2018 году.



Роспотребнадзор опубликовал доклад, в котором говорится, что число случаев острых отравлений алкоголем выросло до 35,5 на каждые 100 тысяч.

В то же время число острых отравлений со смертельным исходом стало ниже за предыдущие пять лет — до 0,078 случая на 1 тысячу населения.

Всего за последние шесть лет (2013—2018 годы) в России, по данным Роспотребнадзора, серьёзно отравились спиртосодержащими жидкостями примерно 297,5 тыс. человек, из которых каждый четвёртый (78,252 тыс.) умер, пишет «РБК».

Тульская область значится как один из проблемных в этой области регионов, вместе с Тверской, Новгородской, Магаданской, Ленинградской, Архангельской, Ульяновской, Курганской, Томской и Кировской областями. Меньше всего случаев отравления подобными жидкостями зарегистрировано в Чечне, Ингушетии, Севастополе, Сахалинской области, Дагестане, Краснодарском крае, Крыму, Смоленской области, Адыгее и Северной Осетии.