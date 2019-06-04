Почти катастрофическая ситуация: в Тульской области более 80% граждан хватает денег только на еду и одежду

Ситуация с финансовым благополучием граждан в Тульской области близка к катастрофической — об этом заявила руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.



По данным Росстата, в России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить всё, что захочется.

Почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут.

«Эта цифра в немалой степени улучшена за счёт относительного благополучия Москвы, т. к. в других регионах ситуация близка к катастрофической, например, в Тульской области этот показатель более 80%, а в некоторых республиках — более 73%. Если сравнить эти же показатели в других годах, то становится очевидно, что ситуация ухудшается. Поэтому не удивительно, что более половины граждан считают, что подобная негативная динамика продлится ещё минимум четыре года», — приводит слова Френкель «Газета.Ru».

По её словам, если к 48,2% россиян, о которых говорилось ранее, добавить ещё почти 15% семей, которым не хватает денег на одежду и трудно оплачивать услуги ЖКХ, то получится, что за чертой бедности или в опасной близости от неё находятся почти две трети населения России.