Тульский активист Никита Баринов предложил рекультивировать полигон твёрдых бытовых отходов в Новомосковске, благоустроить территорию и построить на месте бывшей свалки храм.



Как отметил он, полигон функционирует с нарушениями, в частности, на объекте не работают весы контроля для взвешивания ввозимого мусора и ванна для дезинфекции мусоровозов.

«Как вы знаете, в Туле ещё в 2014 году инициативная группа предлагала построить церковь между свалкой и кладбищем на Мыльной горе. Но вместо этого проекта там решили построить свалку. Но инициативу это никуда не отменяет. Давайте отменять свалки и строить храмы», — призвал он.