В 2018 году расходы на деятельность исполнительной власти Тульской области превысили 300 млн рублей.



На обеспечение функционирования правительства Тульской области из бюджета потратили 301 млн рублей, на финансовое обеспечение отдельных мероприятий государственных органов и казённых учреждений, реализация которых не связана с их содержанием, — более 14 млн.

Работа депутатов Тульской областной Думы и представительных органов муниципальных образований обошлась в 217 млн рублей. Из них на содержание Тулоблдумы ушло 194 млн рублей, на освещение её деятельности — 6,4 млн.