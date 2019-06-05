Роспотребнадзор назвал десятку регионов с самыми высокими тратами на табак.



Тройку лидеров составили Ямало-Ненецкий автономный округ (траты на табак — 7,8% от всех потребительских расходов), Еврейская автономная (7,7%) и Тульская области (6,8%).

Далее идут Крым (6,7%), Ненецкий автономный округ (6,7%), Тверская (6,4%), Калининградская (6,2%), Воронежская (6,1%), Новосибирская (5,9%) и Ростовская (5,9%) области.

В целом доля потребительских расходов на табачную продукцию в России снизилась по сравнению с 2016 годом и составила 3,6% против 3,8%.