«Тульский шампиньон» может отойти британской фирме

Британская компания со штаб-квартирой в Лондоне ZERLAX LTD обратилась в Тульский арбитражный суд с иском к гендиректору ООО «Тульский шампиньон» Игорю Сомову о передаче 100% доли в уставном капитале фирмы.
Суд первой инстанции выяснил, что на основании предварительного договора между ZERLAX LTD и Сомовым была зафиксирована договорённость о продаже 28 мая 2018 года доли в уставном капитале «Тульского шампиньона». В назначенный день Сомов для регистрации сделки не явился, а затем заявил, что передумал продавать долю, пишет «МК».
Суд первой инстанции указал, что в случаях, когда одна сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причинённые убытки. Однако ZERLAX LTD требует полной передачи предприятия по производству грибов.
Сейчас апелляционная жалоба британцев находится на рассмотрении в Двадцатом арбитражном апелляционном суде Тулы.
«Тульский шампиньон» в 2017 году выручил 183 млн рублей на продаже грибов, овощей и фруктов. А в 2019 году в отношении Игоря Сомова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ
По версии следствия, гв период с апреля 2015 по март 2017 года Сомов включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС, что повлекло неуплату налогов на сумму свыше 162 млн рублей. Также предприниматель пытался скрыть принадлежащее ему имущество, оформив его на аффилированных лиц. Сейчас на имущество стоимостью более 130 млн рублей наложен арест.