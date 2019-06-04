«Тульский шампиньон» может отойти британской фирме

Британская компания со штаб-квартирой в Лондоне ZERLAX LTD обратилась в Тульский арбитражный суд с иском к гендиректору ООО «Тульский шампиньон» Игорю Сомову о передаче 100% доли в уставном капитале фирмы.



Суд первой инстанции выяснил, что на основании предварительного договора между ZERLAX LTD и Сомовым была зафиксирована договорённость о продаже 28 мая 2018 года доли в уставном капитале «Тульского шампиньона». В назначенный день Сомов для регистрации сделки не явился, а затем заявил, что передумал продавать долю, пишет «МК».

Суд первой инстанции указал, что в случаях, когда одна сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причинённые убытки. Однако ZERLAX LTD требует полной передачи предприятия по производству грибов.

Сейчас апелляционная жалоба британцев находится на рассмотрении в Двадцатом арбитражном апелляционном суде Тулы.

«Тульский шампиньон» в 2017 году выручил 183 млн рублей на продаже грибов, овощей и фруктов. А в 2019 году в отношении Игоря Сомова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ

По версии следствия, гв период с апреля 2015​ по​ март 2017 года Сомов​ включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС, что повлекло неуплату налогов на сумму свыше 162​ млн рублей. Также предприниматель пытался скрыть принадлежащее ему имущество, оформив его на аффилированных лиц. Сейчас на имущество стоимостью более 130 млн рублей наложен арест.