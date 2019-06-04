Чайка: В Тульской области лицензии на обращение с отходами выдавались с нарушениями

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что в Тульской области предприятия, занимающиеся транспортировкой и захоронением отходов, не имеют для этого необходимых документов и разрешений.



Об этом глава Генпрокуратуры заявил на совещании, посвящённом вопросам реализации мусорной реформы.

«Игнорируют требования законодательства и предприятия, которые занимаются транспортировкой и захоронением отходов. Повсеместно не проводится производственный и дозиметрический контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют разрешения и иные обязательные документы. Не соблюдаются технологии рекультивации полигонов. Во многом указанные и другие нарушения связаны с ненадлежащей организацией работы контролирующих органов. Региональными управлениями Росприроднадзора по Белгородской, Волгоградской, Новгородской, Смоленской, Тульской областям лицензии на обращение с отходами выдавались при отсутствии необходимых документов», — подчеркнул Чайка.

По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора.

В ряде регионов игнорируется необходимость создания условий для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий использования вторичных ресурсов. В 38 из 44 субъектов отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, а в 8 – мусоросжигательные заводы и сортировочные комплексы.

«Массовый характер носят случаи непринятия органами местного самоуправления мер по ликвидации несанкционированных свалок, отмечается низкая эффективность деятельности муниципального земельного контроля. В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов. Фактически в каждом третьем регионе прокурорами пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу. Следует отметить и низкую результативность работы прокуроров по организации уголовного преследования виновных лиц. Количество дел, возбуждённых по их материалам в сфере незаконного оборота твёрдых коммунальных отходов незначительно. При этом в 29 из 44 субъектов такие материалы в органы следствия вообще не направлялись», — добавил Чайка.

Как сообщил замгенпрокурора РФ Александр Буксман, в четырёх федеральных округах были предъявлены в суды 5 тысяч исков за нарушения при обращении с отходами.

«За прошлый год и текущий период этого года органами прокуратуры четырёх округов было предъявлено в суды 5 тыс. исков на 200 млн рублей», — сказал Буксман.