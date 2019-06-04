Владелец ясногорской фермы сообщил о возможном возбуждении дела по итогам визита к нему силовиков

По итогам визита сотрудников правоохранительных органов к владельцу фермы «Лесные сады» в Ясногорском районе Георгию Афанасьеву может быть возбуждено дело в отношении организаторов рейда.



Об этом сообщил сам пострадавший. По его словам, вопрос находится под личным контролем губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

«Вопрос под личным контролем Дюмина. Инициировано заявление об уголовном и административном преследовании организаторов событий», — написал он в фейсбуке.

Напомним, ранее Георгий Афанасьев рассказал, что 31 мая в его дом ворвались люди в бронежилетах для обнаружения нелегальных мигрантов. По его словам ордера или иных документов для проведения обыска никто не предъявил. После того как оперативники безрезультатно провели обыск, отряд из 15 человек уехал. Вечером в тот же день к участку Афанасьева подъехал автомобиль без опознавательных знаков и три человека задержали его.

«Мне снова не стали представляться и показывать документы, по ощущениям, основная цель у приехавших была развязать конфликт. Это не получилось, поэтому мне выкрутили руки, отобрали телефон, заставили сесть в машину. По дороге эти люди мне говорили, что закроют по статье за нападение на полицейского», — поделился он.

Афанасьев уточнил, что его держали на допросе 5,5 часов, а спрашивали в том числе о владении недвижимостью, связях с «анастасийцами» и хранении запрещённой литературы.

«Мне дали бумажку с „объяснениями“, которую я, к сожалению, подписал. В 0:40 меня вывели из здания полиции в Ясногорске, мое пребывание не было оформлено никаким протоколом, как бы и не было ничего», — написал он в фейсбуке.

В областном УМВД сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

«31 мая на территории Ясногорского района Тульской области сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В числе прочих проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушение миграционного законодательства там не выявлено. Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки», — прокомментировал замначальника пресс-службы УМВД Сергей Сергейчев.