Российским «троллям» откажут в выдаче американских виз

Американский сенат одобрил законопроект, в соответствии с которым в стране будут введены санкции против лиц, которых США считают виновными во вмешательстве в выборы в стране.



Новый закон носит название DETER Act («Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы»). Согласно его положениям, вмешивавшиеся в избирательные процессы в США люди не могут получить американские визы и легально посетить страну. Лица, которые уже находятся на территории США, подлежат высылке, пишет «Наша Версия». Ранее США обвиняли представителей России во вмешательстве в выборы.

21 мая сообщалось о введении в отношении России новых ограничений. Под них попали московский завод «Авангард», учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения. Вашингтон обвинил эти организации в нарушении американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана.