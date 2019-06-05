В Тульской области возьмутся за чиновников-автохамов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал распоряжение о повышении эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и территориальных органов федеральной исполнительной власти в сфере безопасности дорожного движения.



В частности, Дюмин поручил ежеквартально проводить мероприятия с чиновниками в целях формирования законопослушного поведения и профилактики ДТП, а также постоянно осуществлять контроль за госслужащими на предмет соблюдения правил дорожного движения.

Также в регионе будет разработан и утверждён проект «Безопасность дорожного движения», рассчитанный на 2019—2014 годы.